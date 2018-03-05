Skoda Octavia

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 98,5 тыс. км

Цена: 330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю авто в хорошем тех состоянии, я второй хозяин, владею 5 лет, ПТС оригинал, машина краснодарская. Хороший экономичный авто вместительный багажник. Приезжайте смотрите, торг уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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