Skoda Octavia
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 98,5 тыс. км
Цена: 330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю авто в хорошем тех состоянии, я второй хозяин, владею 5 лет, ПТС оригинал, машина краснодарская. Хороший экономичный авто вместительный багажник. Приезжайте смотрите, торг уместен.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.