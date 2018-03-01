Skoda Octavia
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 60 тыс. км
Цена: 820 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю (только продажа). Skoda Octavia 1.8 tsi, AКПП 6 ступенчатый (aisin) (не DSG). Максимальная комплектация. 60000 пробег. Гаражное хранение. Редкая эксплуатация. Резина зима Бриджстоун/лето Мишлен. APR st.1 переключаемый кнопкой круиза (152/200/211 л.с). Пружины от Octavia RS. (Родные пружины ППД отдам). Состояние превосходное. Обслужена в Шкода-центре, все записи в сервисной книжке).
В ПТС 2 хозяина - по факту всегда в одних руках. Я хозяин даже по ПТС с 2014 года, о машине знаю всю информацию. Только через переоформление в ГИБДД. (Номера не продаются). Цена соответствует авто!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.