Skoda Octavia Дата публикации: 1.03.18 Просмотров объявления: 53 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 60 тыс. км Цена: 820 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю (только продажа). Skoda Octavia 1.8 tsi, AКПП 6 ступенчатый (aisin) (не DSG). Максимальная комплектация. 60000 пробег. Гаражное хранение. Редкая эксплуатация. Резина зима Бриджстоун/лето Мишлен. APR st.1 переключаемый кнопкой круиза (152/200/211 л.с). Пружины от Octavia RS. (Родные пружины ППД отдам). Состояние превосходное. Обслужена в Шкода-центре, все записи в сервисной книжке).

В ПТС 2 хозяина - по факту всегда в одних руках. Я хозяин даже по ПТС с 2014 года, о машине знаю всю информацию. Только через переоформление в ГИБДД. (Номера не продаются). Цена соответствует авто!