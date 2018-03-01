Skoda Octavia

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 60 тыс. км

Цена: 820 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю (только продажа). Skoda Octavia 1.8 tsi, AКПП 6 ступенчатый (aisin) (не DSG). Максимальная комплектация. 60000 пробег. Гаражное хранение. Редкая эксплуатация. Резина зима Бриджстоун/лето Мишлен. APR st.1 переключаемый кнопкой круиза (152/200/211 л.с). Пружины от Octavia RS. (Родные пружины ППД отдам). Состояние превосходное. Обслужена в Шкода-центре, все записи в сервисной книжке).
В ПТС 2 хозяина - по факту всегда в одних руках. Я хозяин даже по ПТС с 2014 года, о машине знаю всю информацию. Только через переоформление в ГИБДД. (Номера не продаются). Цена соответствует авто!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Skoda Octavia

Skoda Octavia

Подержанная, пробег 142,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

655 тыс. руб.

Skoda Octavia

Подержанная, пробег 142,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

655 тыс. руб.

Skoda Octavia

Подержанная, пробег 138 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

535 тыс. руб.

Авто, похожие на Skoda Octavia

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 50,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

719 тыс. руб.

Ford Mondeo

Подержанная, пробег 60 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1000 тыс. руб.

Volvo S60

Подержанная, пробег 68,5 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

830 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале