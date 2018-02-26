Skoda Octavia Дата публикации: 26.02.18 Просмотров объявления: 85 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 87,77 тыс. км Цена: 469 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам автомобиль в идеальном состоянии, в прямом смысли этого слова, не требует никаких вложений, самая максимальная комплектация, двух зонный климат контроль, полноценный автомат, АКПП, двигатель ходовая в идеале, салон как новый, не прокуренный, эксплуатации с 2012 г. Торг приветствую, звоните, спрашивайте.