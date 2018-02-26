Skoda Octavia
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 87,77 тыс. км
Цена: 469 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам автомобиль в идеальном состоянии, в прямом смысли этого слова, не требует никаких вложений, самая максимальная комплектация, двух зонный климат контроль, полноценный автомат, АКПП, двигатель ходовая в идеале, салон как новый, не прокуренный, эксплуатации с 2012 г. Торг приветствую, звоните, спрашивайте.
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