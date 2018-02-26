Skoda Octavia

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 87,77 тыс. км

Цена: 469 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам автомобиль в идеальном состоянии, в прямом смысли этого слова, не требует никаких вложений, самая максимальная комплектация, двух зонный климат контроль, полноценный автомат, АКПП, двигатель ходовая в идеале, салон как новый, не прокуренный, эксплуатации с 2012 г. Торг приветствую, звоните, спрашивайте.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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