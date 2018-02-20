Skoda Octavia
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 145 тыс. км
Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в отличном состоянии, всё работает как положено, подвеска не гремит не стучит, на МКПП очень экономичная (до 10 л по городу), сделано ТО: замена фильтров, масло двс , колодки, свечи. По кузову одна деталь красилась, остальное в родной краске (проверено прибором), все стёкла родные. Комплектация: автосвет, датчик дождя, кондиционер, подогрев сидений и зеркал, салонное зеркало с автозатемнением, датчик парковки, круиз-контроль, антибукс , колёса R17 и т. д. Обмен только на дешевле и по адекватной цене.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.