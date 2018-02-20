Skoda Octavia

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 145 тыс. км

Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, всё работает как положено, подвеска не гремит не стучит, на МКПП очень экономичная (до 10 л по городу), сделано ТО: замена фильтров, масло двс , колодки, свечи. По кузову одна деталь красилась, остальное в родной краске (проверено прибором), все стёкла родные. Комплектация: автосвет, датчик дождя, кондиционер, подогрев сидений и зеркал, салонное зеркало с автозатемнением, датчик парковки, круиз-контроль, антибукс , колёса R17 и т. д. Обмен только на дешевле и по адекватной цене.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Skoda Octavia

Skoda Octavia

Подержанная, пробег 124,7 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

560 тыс. руб.

Skoda Octavia

Подержанная, пробег 155,383 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

575 тыс. руб.

Skoda Octavia

Подержанная, пробег 188 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

575 тыс. руб.

Авто, похожие на Skoda Octavia

Hyundai i30

Подержанная, пробег 118,634 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

460 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 39 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

599 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 134,9 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

535 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале