Skoda Octavia Дата публикации: 20.02.18 Просмотров объявления: 108 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 145 тыс. км Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, всё работает как положено, подвеска не гремит не стучит, на МКПП очень экономичная (до 10 л по городу), сделано ТО: замена фильтров, масло двс , колодки, свечи. По кузову одна деталь красилась, остальное в родной краске (проверено прибором), все стёкла родные. Комплектация: автосвет, датчик дождя, кондиционер, подогрев сидений и зеркал, салонное зеркало с автозатемнением, датчик парковки, круиз-контроль, антибукс , колёса R17 и т. д. Обмен только на дешевле и по адекватной цене.