Skoda Octavia Дата публикации: 8.02.18 Просмотров объявления: 56 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 137,5 тыс. км Цена: 370 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто без ДТП вся краска родная, климат, парктроник задний, стеклоподъемники, электро зеркала с подогревом, подогрев передних сидений, установлен фаркоп, все работает как надо что по тех части так и по электронике, по этому машина ни требует вложений вообще, пробег ни смотан любые проверки, машина покупалась у официалов в 2010 г. Торг только у капота. Обмен только на Ауди в с4 кузове минимум 2.8, полный привод на мешалке, больше ни на что ни поменяю! Цена такая лишь до конца месяца пока интересующий авто ни продан.