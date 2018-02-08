Skoda Octavia

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 137,5 тыс. км

Цена: 370 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто без ДТП вся краска родная, климат, парктроник задний, стеклоподъемники, электро зеркала с подогревом, подогрев передних сидений, установлен фаркоп, все работает как надо что по тех части так и по электронике, по этому машина ни требует вложений вообще, пробег ни смотан любые проверки, машина покупалась у официалов в 2010 г. Торг только у капота. Обмен только на Ауди в с4 кузове минимум 2.8, полный привод на мешалке, больше ни на что ни поменяю! Цена такая лишь до конца месяца пока интересующий авто ни продан.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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