Skoda Octavia

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 139 тыс. км

Цена: 539 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии, все стекла родные, в авариях не участвовал, крашенных элементов нет. Замена масла каждые 7-8 тыс. км, основной пробег трасса. Два ключа, круиз- контроль, двухзонный климат- контроль, подогрев сидений, датчик света, дождя, парктроник задний. Требуется ремонт компрессора кондиционера.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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