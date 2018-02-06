Skoda Octavia Дата публикации: 6.02.18 Просмотров объявления: 58 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 139 тыс. км Цена: 539 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии, все стекла родные, в авариях не участвовал, крашенных элементов нет. Замена масла каждые 7-8 тыс. км, основной пробег трасса. Два ключа, круиз- контроль, двухзонный климат- контроль, подогрев сидений, датчик света, дождя, парктроник задний. Требуется ремонт компрессора кондиционера.