Skoda Octavia
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 139 тыс. км
Цена: 539 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в хорошем состоянии, все стекла родные, в авариях не участвовал, крашенных элементов нет. Замена масла каждые 7-8 тыс. км, основной пробег трасса. Два ключа, круиз- контроль, двухзонный климат- контроль, подогрев сидений, датчик света, дождя, парктроник задний. Требуется ремонт компрессора кондиционера.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.