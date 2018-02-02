Skoda Octavia Дата публикации: 2.02.18 Просмотров объявления: 62 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 97 тыс. км Цена: 435 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии, ПТС оригинал, 3 собственника, кузов в отличном состоянии, без серьёзных ДТП, лобовое стекло без трещин и сколов. Технически все в отличном состоянии, все работает без нареканий. Мотор работает как часы, автомат DSG переключения очень плавные. Салон в идеальном состоянии, сиденья под красивыми чехлами. Богатая комплектация, есть ГУР, АБС, раздельный климат-контроль, сенсорный дисплей, электропривод зеркал и всех стёкол, подогрев сидений и зеркал, датчик света, мультируль, круиз-контроль, камера заднего вида, сигнализация, хорошая музыка.

Обмен не интересен, не предлагайте. Автосалоны не звоните, разговаривать не буду. Торг небольшой только у авто с реальным покупателем. Просьба звонить с 9 утра.