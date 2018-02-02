Skoda Octavia

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 97 тыс. км

Цена: 435 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии, ПТС оригинал, 3 собственника, кузов в отличном состоянии, без серьёзных ДТП, лобовое стекло без трещин и сколов. Технически все в отличном состоянии, все работает без нареканий. Мотор работает как часы, автомат DSG переключения очень плавные. Салон в идеальном состоянии, сиденья под красивыми чехлами. Богатая комплектация, есть ГУР, АБС, раздельный климат-контроль, сенсорный дисплей, электропривод зеркал и всех стёкол, подогрев сидений и зеркал, датчик света, мультируль, круиз-контроль, камера заднего вида, сигнализация, хорошая музыка.
Обмен не интересен, не предлагайте. Автосалоны не звоните, разговаривать не буду. Торг небольшой только у авто с реальным покупателем. Просьба звонить с 9 утра.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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