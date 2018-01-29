Skoda Octavia
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 287,45 тыс. км
Цена: 370 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам авто в хорошем состоянии, сборка Чехия. Все подробности по телефону, реальному покупателю торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.