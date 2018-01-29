Skoda Octavia

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 287,45 тыс. км

Цена: 370 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам авто в хорошем состоянии, сборка Чехия. Все подробности по телефону, реальному покупателю торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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