Skoda Octavia

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 141,65 тыс. км

Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Я собственник , машина в отличном состоянии, была заменена поршневая группа на новую, масло от замены до замены, двигатель и коробка без нареканий переключает плавно(без рывков и пинков) Турбина сухая , масло не гонит, так же был заменён натужитесь цепи , цепь и башмаки.В машине есть: датчик дождя, датчик света, помощь при трогинии в горку, помощь при повороте руля( загорается противотуманка) Мультируль, датчик косвенного давления в шинах, были так же активированны функции, дотирка капель, тест стрелок, руль конфигурации Audi ttrs. Стоят 16 диски и пакет плохих дорог (подвеска). Очень хорошая динамика ,едет резво. Есть вопросы звоните отвечу на все, машину знаю полностью. Причина продажи, покупка другого Авто свежее года.За машиной следил. Небольшой торг присутствует.
Также есть передний бампер от skoda rs в хорошем состоянии, все крепления целые с парктрониками отдам за 5 тыс.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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