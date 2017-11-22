Skoda Octavia

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: битая

Год выпуска: 2011

Пробег: 110 тыс. км

Цена: 469 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Крымск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продаю Шкоду Октавию 2011г. выпуска, 1.8 МТ (6 ступенчатая надёжная механическая коробка передач, 7 задняя, 152 л.с. турбо (двигатель СDA), кузов класса 5 дв. лифтбэк, честный пробег 110,0 т/км. Цвет белый. Эксплуатируется бережно, одной владелицей.
Комплектация: ABS,EBD, 6 SRS, линзованая оптика, задние парктроники с выходом на дисплей (парковочный ассистент), противотуманые фары, датчики света, дождя, круиз контроль, все подогревы, качественная заводская акустика SWING с отличным звучанием — 8 динамиков mp3 AUX, центральный замок с ДУ, сигнализация штатная+иммобилайзер, кожаные подлокотники все, кожаный мультируль, 4 стеклоподъёмника, электрозеркала с подогревом, климат – кондиционер с охлаждаемым бардачком, зеркало заднего вида с авто затемнением. Запасное колесо – полноразмерное. Объём багажника 560л.Резина зимняя с маленьким пробегом на литых оригинальных дисках R-16 . Установлен задний спойлер и обвес по кругу. Одеты чехлы сразу после покупки авто. Очень удобны в эксплуатации.
Автомобиль резвый и экономичный (при смешанном цикле расход топлива 6,9л./100км. АИ – 95).Разгон до 100км/ч. составляет 8,1 сек. Ёмкость топливного бака 55л.
Приобретался в дилерском центре в 2012г. В наличии: ПТС оригинал с одной записью, два ключа.
Пройдены все ТО по регламенту, обслуживается вовремя .
Данный автомобиль не обременён кредитами, залогами, штрафами и не находится под арестом.
Автомобиль в очень достойном состоянии может эксплуатироваться без денежных вложений. Торг на месте.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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