Skoda Felicia

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1997

Пробег: 231 тыс. км

Цена: 90 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Крутой хэтчбек Гольф Класса. Свою цену оправдывает вполне и даже больше. Имеются: сигнализация, музыка ,передние стеклоподъемники. Печка жарит, фары горят, даже противотуманки. Салон чистый, приятный. Руль не ведет, и крутится легко.Мотор капитален год назад. Все узлы, агрегаты и электрика работают. По технической части все хорошо, по кузову тоже смотрится красиво. В общем, всего и не описать. Вложений не требует никаких. Сел и поехал. Звоните, узнавайте.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Skoda Felicia

Авто, похожие на Skoda Felicia

Hyundai Pony

Подержанная, пробег 160 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

98 тыс. руб.

Ford Sierra

Подержанная, пробег 60 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

95 тыс. руб.

Opel Kadett

Подержанная, пробег 350 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

90 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале