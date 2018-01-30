Skoda Felicia Дата публикации: 30.01.18 Просмотров объявления: 36 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1997 Пробег: 231 тыс. км Цена: 90 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Крутой хэтчбек Гольф Класса. Свою цену оправдывает вполне и даже больше. Имеются: сигнализация, музыка ,передние стеклоподъемники. Печка жарит, фары горят, даже противотуманки. Салон чистый, приятный. Руль не ведет, и крутится легко.Мотор капитален год назад. Все узлы, агрегаты и электрика работают. По технической части все хорошо, по кузову тоже смотрится красиво. В общем, всего и не описать. Вложений не требует никаких. Сел и поехал. Звоните, узнавайте.