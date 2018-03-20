Skoda Fabia Дата публикации: 31.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 170 тыс. км Цена: 305 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Анна Чугай Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: водительская Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Круиз-контроль Обогрев зеркал Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Экономичная машина сборки Республика Чехословакия.По двигателю и коробке проблем нет, незначительные погрешности по кузову.

Один хозяин (девушка) - аккуратное вождение.

В августе 2017г сделано: замена тормозных дисков и колодок передние и задние, замена ремня ГРМ, замена масла, фильтры, аккумулятор поставлен в 2016г.

В салоне редкая отделка в сером контуре: панель, двери.

Передние стеклоподъемники, круиз-контроль, кондиционер, подогрев зеркал. Расход на трассе 3,5 - 5. В городе 5 - 6,5 литров.Кузов оцинкованный.

Резина зимняя (1мес.).

Продается СРОЧНО, в связи с нехваткой средств на покупку квартиры!!