Skoda Fabia

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 305 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Анна Чугай

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Круиз-контроль

Обогрев зеркал

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Экономичная машина сборки Республика Чехословакия.По двигателю и коробке проблем нет, незначительные погрешности по кузову.
Один хозяин (девушка) - аккуратное вождение.
В августе 2017г сделано: замена тормозных дисков и колодок передние и задние, замена ремня ГРМ, замена масла, фильтры, аккумулятор поставлен в 2016г.
В салоне редкая отделка в сером контуре: панель, двери.
Передние стеклоподъемники, круиз-контроль, кондиционер, подогрев зеркал. Расход на трассе 3,5 - 5. В городе 5 - 6,5 литров.Кузов оцинкованный.
Резина зимняя (1мес.).
Продается СРОЧНО, в связи с нехваткой средств на покупку квартиры!!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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