Skoda Fabia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 305 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Анна Чугай
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Круиз-контроль
Обогрев зеркал
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Экономичная машина сборки Республика Чехословакия.По двигателю и коробке проблем нет, незначительные погрешности по кузову.
Один хозяин (девушка) - аккуратное вождение.
В августе 2017г сделано: замена тормозных дисков и колодок передние и задние, замена ремня ГРМ, замена масла, фильтры, аккумулятор поставлен в 2016г.
В салоне редкая отделка в сером контуре: панель, двери.
Передние стеклоподъемники, круиз-контроль, кондиционер, подогрев зеркал. Расход на трассе 3,5 - 5. В городе 5 - 6,5 литров.Кузов оцинкованный.
Резина зимняя (1мес.).
Продается СРОЧНО, в связи с нехваткой средств на покупку квартиры!!
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