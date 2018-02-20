Skoda Fabia

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Ирина

Телефон:

Описание

Продам машину чешской сборки. Не большой, экономичный автомобиль. + Зимняя резина.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Skoda Fabia

Skoda Fabia

Подержанная, пробег 94,789 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

250 тыс. руб.

Skoda Fabia

Подержанная, пробег 63 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

395 тыс. руб.

Skoda Fabia

Подержанная, пробег 158 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

300 тыс. руб.

Авто, похожие на Skoda Fabia

Daewoo Matiz

Подержанная, пробег 47 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

240 тыс. руб.

Skoda Fabia

Подержанная, пробег 94,789 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

250 тыс. руб.

Toyota Vitz

Подержанная, пробег 250 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

167 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале