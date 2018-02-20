Skoda Fabia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Ирина
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Описание
Продам машину чешской сборки. Не большой, экономичный автомобиль. + Зимняя резина.
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