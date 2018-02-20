Продам машину чешской сборки. Не большой, экономичный автомобиль. + Зимняя резина.

Имя: Ирина

Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2005

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