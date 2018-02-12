Skoda Fabia
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 91,136 тыс. км
Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю не спеша, перекупам не звонить, отдам в руки надежному хозяину, маленький расход, минимум проблем. Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.