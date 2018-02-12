Skoda Fabia

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 91,136 тыс. км

Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю не спеша, перекупам не звонить, отдам в руки надежному хозяину, маленький расход, минимум проблем. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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