Skoda Fabia
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 88 тыс. км
Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Два ключа. Есть кондиционер. Зимняя резина в подарок. Смотреть после 18.00. Перекупщиков прошу не беспокоить.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.