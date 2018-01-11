СеАЗ 1111 Дата публикации: 11.01.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 87 тыс. км Цена: 90 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 39 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Белый Информация о владельце Город: Гуково, Ростовская область Имя: Геннадий Телефон:

Описание

Ездила очень редко, была в качестве запасной. За машиной следила. Машина на ходу, сел и поехал. Ходовую недавно ремонтировали, двигатель отлично.