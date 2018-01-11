СеАЗ 1111
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 87 тыс. км
Цена: 90 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 39 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Гуково, Ростовская область
Имя: Геннадий
Телефон:
Описание
Ездила очень редко, была в качестве запасной. За машиной следила. Машина на ходу, сел и поехал. Ходовую недавно ремонтировали, двигатель отлично.
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