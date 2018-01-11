СеАЗ 1111

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 87 тыс. км

Цена: 90 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 39 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Гуково, Ростовская область

Имя: Геннадий

Телефон:

Описание

Ездила очень редко, была в качестве запасной. За машиной следила. Машина на ходу, сел и поехал. Ходовую недавно ремонтировали, двигатель отлично.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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