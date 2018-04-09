SEAT Ibiza
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 88 тыс. км
Цена: 320 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Павел
Описание
Машина находится в Новороссийске! Сеат Ибица относится к Фольксвагену - это тот же Фольц Поло хэтчбек или Шкода Фабия. Пробег настоящий (машина стояла с 2014 года по 2017 год в гараже без движения), готов ехать на любую диагностику для проверки. В машине круиз, климат, подогрев передних кресел, 4 подушки безопасности, коцки и потертости присутствуют. Автомобиль полностью обслужен. Вложения абсолютно никакие не нужны. Сел и поехал куда захотел. Купили Мазду СХ-5, второй авто не нужен.
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