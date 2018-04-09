SEAT Ibiza

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 88 тыс. км

Цена: 320 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Павел

Телефон:

Описание

Машина находится в Новороссийске! Сеат Ибица относится к Фольксвагену - это тот же Фольц Поло хэтчбек или Шкода Фабия. Пробег настоящий (машина стояла с 2014 года по 2017 год в гараже без движения), готов ехать на любую диагностику для проверки. В машине круиз, климат, подогрев передних кресел, 4 подушки безопасности, коцки и потертости присутствуют. Автомобиль полностью обслужен. Вложения абсолютно никакие не нужны. Сел и поехал куда захотел. Купили Мазду СХ-5, второй авто не нужен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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