SEAT Ibiza Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 88 тыс. км Цена: 320 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Павел Телефон:

Описание

Машина находится в Новороссийске! Сеат Ибица относится к Фольксвагену - это тот же Фольц Поло хэтчбек или Шкода Фабия. Пробег настоящий (машина стояла с 2014 года по 2017 год в гараже без движения), готов ехать на любую диагностику для проверки. В машине круиз, климат, подогрев передних кресел, 4 подушки безопасности, коцки и потертости присутствуют. Автомобиль полностью обслужен. Вложения абсолютно никакие не нужны. Сел и поехал куда захотел. Купили Мазду СХ-5, второй авто не нужен.