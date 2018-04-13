Saab 9000 Дата публикации: 13.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1993 Пробег: 300 тыс. км Цена: 55 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Арсений Телефон:

Описание

Авто хорошо не бита, свежекрашена, запчастей много отдам визитку мастера по этой машине. Двигатель капиталили и коробку тоже. Снята с учёта. Авто на ходу. Срочно! Отдам за 50 только, срочно.