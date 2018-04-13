Saab 9000
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1993
Пробег: 300 тыс. км
Цена: 55 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Арсений
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Описание
Авто хорошо не бита, свежекрашена, запчастей много отдам визитку мастера по этой машине. Двигатель капиталили и коробку тоже. Снята с учёта. Авто на ходу. Срочно! Отдам за 50 только, срочно.
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