Saab 9000

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1993

Пробег: 300 тыс. км

Цена: 55 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Арсений

Телефон:

Описание

Авто хорошо не бита, свежекрашена, запчастей много отдам визитку мастера по этой машине. Двигатель капиталили и коробку тоже. Снята с учёта. Авто на ходу. Срочно! Отдам за 50 только, срочно.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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