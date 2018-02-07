Rover Maestro
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1997
Пробег: 138 тыс. км
Цена: 60 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: гибрид
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю надежного английского работягу Maestro Austin Rover. Автомобиль в хорошем состоянии. Вместительный, удобен как для работы, так и для поездок с семьей. В отличии от 9-ки, машина лучше держит дорогу,намного больше места в салоне, удобные кресла+ задние складываются, что увеличивает объем багажника. Коробка передач-пятиступенчатая механика. ГБО (в летнее время расход по городу, с учетом пробок, 10-11 литров газа на 100 км (180руб)). Кузов оцинкован. Сигнализация. Продаю в связи с финансовыми трудностями.
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