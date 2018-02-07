Rover Maestro Дата публикации: 7.02.18 Просмотров объявления: 48 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1997 Пробег: 138 тыс. км Цена: 60 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: гибрид Объём двигателя: 1300 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю надежного английского работягу Maestro Austin Rover. Автомобиль в хорошем состоянии. Вместительный, удобен как для работы, так и для поездок с семьей. В отличии от 9-ки, машина лучше держит дорогу,намного больше места в салоне, удобные кресла+ задние складываются, что увеличивает объем багажника. Коробка передач-пятиступенчатая механика. ГБО (в летнее время расход по городу, с учетом пробок, 10-11 литров газа на 100 км (180руб)). Кузов оцинкован. Сигнализация. Продаю в связи с финансовыми трудностями.