Rover Maestro

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1997

Пробег: 138 тыс. км

Цена: 60 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: гибрид

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю надежного английского работягу Maestro Austin Rover. Автомобиль в хорошем состоянии. Вместительный, удобен как для работы, так и для поездок с семьей. В отличии от 9-ки, машина лучше держит дорогу,намного больше места в салоне, удобные кресла+ задние складываются, что увеличивает объем багажника. Коробка передач-пятиступенчатая механика. ГБО (в летнее время расход по городу, с учетом пробок, 10-11 литров газа на 100 км (180руб)). Кузов оцинкован. Сигнализация. Продаю в связи с финансовыми трудностями.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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