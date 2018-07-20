Renault Symbol

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 317 тыс. км

Цена: 170 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Тимашевск, Краснодарский край

Имя: Оксана

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: одна плоскость

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

Описание

Надежный, экономичный, не требует вложений. Торг

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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