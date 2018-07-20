Renault Symbol
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 317 тыс. км
Цена: 170 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Тимашевск, Краснодарский край
Имя: Оксана
Телефон:
Комплектация
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: одна плоскость
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
Описание
Надежный, экономичный, не требует вложений. Торг
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