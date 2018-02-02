Renault Symbol
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 90 тыс. км
Цена: 240 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Авто в нормальном состоянии. Проводилось регулярное тех. обслуживание. На днях произведена замена масла и всех фильтров. Двигатель, коробка, ходовая в порядке. Есть недочеты по кузову. Кузов на данной модели оцинкованный. Пользуется авто жена. Торг уместен при осмотре.
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