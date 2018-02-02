Renault Symbol Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 90 тыс. км Цена: 240 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Авто в нормальном состоянии. Проводилось регулярное тех. обслуживание. На днях произведена замена масла и всех фильтров. Двигатель, коробка, ходовая в порядке. Есть недочеты по кузову. Кузов на данной модели оцинкованный. Пользуется авто жена. Торг уместен при осмотре.