Renault Symbol

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 90 тыс. км

Цена: 240 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Авто в нормальном состоянии. Проводилось регулярное тех. обслуживание. На днях произведена замена масла и всех фильтров. Двигатель, коробка, ходовая в порядке. Есть недочеты по кузову. Кузов на данной модели оцинкованный. Пользуется авто жена. Торг уместен при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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