Renault Symbol Дата публикации: 2.02.18 Просмотров объявления: 46 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 175 тыс. км Цена: 106 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продается Renault Symbol 2004 г. Объем двигателя 1.4. Покупалась в автосалоне в Сочи. Кондиционер, передние стеклоподъемники, подушка безопасности.

Авто во владении 4 года. Есть недочеты по кузову. Небольшие вмятины на капоте и крышке багажника, треснуло пластиковое крыло. Ржавчины и гнили нет. Поменяли ремень ГРМ и ролики. Необходимо заменить головку двигателя. Цена контрактной детали 10500. Торг. Возможен обмен на иномарку с моей доплатой.