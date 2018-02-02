Renault Symbol

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 175 тыс. км

Цена: 106 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продается Renault Symbol 2004 г. Объем двигателя 1.4. Покупалась в автосалоне в Сочи. Кондиционер, передние стеклоподъемники, подушка безопасности.
Авто во владении 4 года. Есть недочеты по кузову. Небольшие вмятины на капоте и крышке багажника, треснуло пластиковое крыло. Ржавчины и гнили нет. Поменяли ремень ГРМ и ролики. Необходимо заменить головку двигателя. Цена контрактной детали 10500. Торг. Возможен обмен на иномарку с моей доплатой.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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