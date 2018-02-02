Renault Symbol
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 175 тыс. км
Цена: 106 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продается Renault Symbol 2004 г. Объем двигателя 1.4. Покупалась в автосалоне в Сочи. Кондиционер, передние стеклоподъемники, подушка безопасности.
Авто во владении 4 года. Есть недочеты по кузову. Небольшие вмятины на капоте и крышке багажника, треснуло пластиковое крыло. Ржавчины и гнили нет. Поменяли ремень ГРМ и ролики. Необходимо заменить головку двигателя. Цена контрактной детали 10500. Торг. Возможен обмен на иномарку с моей доплатой.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.