Renault Scenic 2

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 245 тыс. км

Цена: 290 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Зеленый сад

К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: кожа

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Легкосплавные диски

Люк

Обогрев зеркал

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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