Renault Scenic 2
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 245 тыс. км
Цена: 290 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Зеленый сад
К сожалению, это объявление более не действительно.
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Легкосплавные диски
Люк
Обогрев зеркал
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.