Renault Sandero Дата публикации: 3.01.19 Просмотров объявления: 13

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 15 тыс. км Цена: 590 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Синий Информация о владельце Город Ставрополь, Ставропольский край Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7 (8652) 53-33-81

Описание

В продаже Renault Sandero 2015 года. 15 000 км оригинального пробега. Два ключа. Один собственник. Оригинальный ПТС. Мультифункциональный руль. Климат контроль. Круиз контроль. Электроприводы передних, задних стекол. Электроприводы зеркал. Подогрев сидений. Задние парктроники. Автомобиль в отлично техническом состоянии.

Автохолдинг КЛЮЧАВТО создан в 2001 году. Сейчас компания входит в список крупнейших автодилеров России: 26 автомобильных брендов в 63 дилерских центрах в 9 городах.

КЛЮЧАВТО-Select - одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

КЛЮЧАВТО-Select

• Гарантируем, что данный автомобиль прошел комплексную диагностику по 250 пунктам, не находится в розыске и не является предметом залога.

• Никогда не корректируем показания одометра, а заявляем фактический пробег автомобиля.

• Наши специалисты помогут вам подобрать лучшие условия по приобретению данного автомобиля, в том числе, с учетом обмена на имеющийся у Вас, с доплатой в обе стороны.

• Предлагаем КРЕДИТ на выгодных условиях.

• Возможны срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.

• Страховка ОСАГО и КАСКО на месте.

• Наличный и безналичный расчет.

КЛЮЧАВТО-Select не является посредником: принимая Ваш автомобиль в счет стоимости, мы заключаем договор купли-продажи с переходом права собственности.

Данный автомобиль эксплуатировался в теплом климате Ставропольского края, где исключено воздействие дорожных реагентов.

. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.