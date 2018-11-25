Renault Sandero

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 29,192 тыс. км

Цена: 340 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1498 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: одна плоскость

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Центральный замок

Описание

гаражного хранения, использовалась пожилым человеком.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Renault Sandero

Renault Sandero

Подержанная, пробег 148 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

358 тыс. руб.

Renault Sandero

Подержанная, пробег 60,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

480 тыс. руб.

Renault Sandero

Подержанная, пробег 293 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

335 тыс. руб.

Авто, похожие на Renault Sandero

Kia Rio

Подержанная, пробег 80 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

395 тыс. руб.

Renault Sandero

Подержанная, пробег 148 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

358 тыс. руб.

Renault Sandero

Подержанная, пробег 293 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

335 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале