Renault Sandero
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 29,192 тыс. км
Цена: 340 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1498 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: одна плоскость
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Центральный замок
Описание
гаражного хранения, использовалась пожилым человеком.
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