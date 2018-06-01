Renault Sandero

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 53,7 тыс. км

Цена: 664 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Синий

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
Один владелец.
Отличная комплектация, оснащенная климат-контролем, навигационной системой и круиз-контролем.
Эксплуатировалась в Краснодарском крае.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит без первоначального взноса и застраховать на выгодных условиях. . КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Renault Sandero

Renault Sandero

Подержанная, пробег 103,8 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

470 тыс. руб.

Renault Sandero

Подержанная, пробег 103 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

470 тыс. руб.

Renault Sandero

Подержанная, пробег 56 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

599 тыс. руб.

Авто, похожие на Renault Sandero

Volkswagen Polo

Подержанная, пробег 99 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

565 тыс. руб.

Volkswagen Polo

Подержанная, пробег 55 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

635 тыс. руб.

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 80 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

670 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале