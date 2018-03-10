Renault Sandero

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 76 тыс. км

Цена: 390 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Бордовый

Информация о владельце

Город: Апшеронск, Краснодарский край

Имя: Алла

Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии. Брали новую в автосалоне. Небитая,нет вмятин и царапин. Сигнализация, стеклоподьемники, все в рабочем состоянии. Все вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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