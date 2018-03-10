Renault Sandero Дата публикации: 14.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 76 тыс. км Цена: 390 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Бордовый Информация о владельце Город: Апшеронск, Краснодарский край Имя: Алла Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии. Брали новую в автосалоне. Небитая,нет вмятин и царапин. Сигнализация, стеклоподьемники, все в рабочем состоянии. Все вопросы по телефону.