Renault Sandero
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 76 тыс. км
Цена: 390 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Бордовый
Информация о владельце
Город: Апшеронск, Краснодарский край
Имя: Алла
Телефон:
Описание
Машина в отличном состоянии. Брали новую в автосалоне. Небитая,нет вмятин и царапин. Сигнализация, стеклоподьемники, все в рабочем состоянии. Все вопросы по телефону.
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