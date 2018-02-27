Renault Sandero
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 84 тыс. км
Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Очень компактный и маневренный автомобиль. Небитый, некрашенный. В хорошем состоянии. Сел и поехал. Зимняя резина в комплекте, отлично работает кондиционер, сигнализация.,навигатор. Салон чистый, непрокуренный. Нет музыки.
Торга нет! Собственник. Агентов просьба не беспокоить. Звоните с 10.00 - 23.00.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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