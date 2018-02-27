Renault Sandero Дата публикации: 27.02.18 Просмотров объявления: 55 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 84 тыс. км Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Очень компактный и маневренный автомобиль. Небитый, некрашенный. В хорошем состоянии. Сел и поехал. Зимняя резина в комплекте, отлично работает кондиционер, сигнализация.,навигатор. Салон чистый, непрокуренный. Нет музыки.

Торга нет! Собственник. Агентов просьба не беспокоить. Звоните с 10.00 - 23.00.