Renault Sandero

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 84 тыс. км

Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Очень компактный и маневренный автомобиль. Небитый, некрашенный. В хорошем состоянии. Сел и поехал. Зимняя резина в комплекте, отлично работает кондиционер, сигнализация.,навигатор. Салон чистый, непрокуренный. Нет музыки.
Торга нет! Собственник. Агентов просьба не беспокоить. Звоните с 10.00 - 23.00.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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