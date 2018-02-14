Renault Sandero

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2017

Пробег: 12 тыс. км

Цена: 660 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Зеленый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии, на гарантии, гаражное хранение, два комплекта ключей, круиз-контроль, кондиционер.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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