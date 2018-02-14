Renault Sandero
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2017
Пробег: 12 тыс. км
Цена: 660 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Зеленый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в идеальном состоянии, на гарантии, гаражное хранение, два комплекта ключей, круиз-контроль, кондиционер.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.