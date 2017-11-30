Renault Sandero

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2017

Пробег: 19 тыс. км

Цена: 570 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Виктория

Телефон:

Описание

Автомобиль новый, пробег от салона до дома. Без номеров. на учёте не стоял. комплектация комфорт с кондиционером, круиз контролем, передними стеклоподъемники. Торг у капота. Не кредитная, все документы в полном порядке. ПТС на руках. Причина продажи: подарочная, на механике ездить не могу.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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