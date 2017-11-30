Renault Sandero
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2017
Пробег: 19 тыс. км
Цена: 570 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Виктория
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Описание
Автомобиль новый, пробег от салона до дома. Без номеров. на учёте не стоял. комплектация комфорт с кондиционером, круиз контролем, передними стеклоподъемники. Торг у капота. Не кредитная, все документы в полном порядке. ПТС на руках. Причина продажи: подарочная, на механике ездить не могу.
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