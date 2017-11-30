Renault Sandero Дата публикации: 15.01.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2017 Пробег: 19 тыс. км Цена: 570 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Виктория Телефон:

Описание

Автомобиль новый, пробег от салона до дома. Без номеров. на учёте не стоял. комплектация комфорт с кондиционером, круиз контролем, передними стеклоподъемники. Торг у капота. Не кредитная, все документы в полном порядке. ПТС на руках. Причина продажи: подарочная, на механике ездить не могу.