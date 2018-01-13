Renault Safrane Дата публикации: 17.01.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1999 Пробег: 214 тыс. км Цена: 1600 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Игорь Телефон:

Описание

Кузов целый без гнили и ржавчины, мотор масло не ест, 4 стеклоподъемника, двух зонный климат-контроль, круиз-контроль, кожаный салон, все работает. Торг, обмен на равноценную, на более дешевую, на отечественную.