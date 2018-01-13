Renault Safrane
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1999
Пробег: 214 тыс. км
Цена: 1600 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Игорь
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Описание
Кузов целый без гнили и ржавчины, мотор масло не ест, 4 стеклоподъемника, двух зонный климат-контроль, круиз-контроль, кожаный салон, все работает. Торг, обмен на равноценную, на более дешевую, на отечественную.
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