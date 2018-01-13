Renault Safrane

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1999

Пробег: 214 тыс. км

Цена: 1600 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Игорь

Телефон:

Описание

Кузов целый без гнили и ржавчины, мотор масло не ест, 4 стеклоподъемника, двух зонный климат-контроль, круиз-контроль, кожаный салон, все работает. Торг, обмен на равноценную, на более дешевую, на отечественную.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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