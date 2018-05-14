Renault Megane Coupe Дата публикации: 27.06.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 105 тыс. км Цена: 470 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Олег Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Парктроник Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

В идеальном состоянии, не битая не крашеная, обслуживание у ОД, в эксплуатации с 2014, тормозные диски по кругу менял на 60 т.км. ГРМ менялось на 60 и на 100 т.км., помпа+ прокладки+ремень генератора+заправка кондиционера 100 т.км, масла+фильтра+свечи каждые 10 т.км, два комплекта ковров салона, защита радиатора, задний парктроник. Не битая, не крашеная. Бесключевой доступ, два ключа, кнопка старт стоп, пред максимальная комплектация. Новая резина. Собственник, во владении 2 года.

Номера в подарок.

Срочно.