Renault Megane II

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 250 тыс. км

Цена: 280 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Геленджик, Краснодарский край

Имя: Анатолий

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Круиз-контроль

Система курсовой устойчивости (ESC)

Центральный замок

Описание

Продаю отличный универсал дизельный, расход 5.1, кондиционер, кнопка старт стоп, штатная магнитола, установлена новая рейка, заменен выжимной сцепление, две карты.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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