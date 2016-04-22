Продаю отличный универсал дизельный, расход 5.1, кондиционер, кнопка старт стоп, штатная магнитола, установлена новая рейка, заменен выжимной сцепление, две карты.

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Имя: Анатолий

Цена: 280 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2008

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