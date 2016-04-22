Renault Megane II
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 250 тыс. км
Цена: 280 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Геленджик, Краснодарский край
Имя: Анатолий
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Круиз-контроль
Система курсовой устойчивости (ESC)
Центральный замок
Описание
Продаю отличный универсал дизельный, расход 5.1, кондиционер, кнопка старт стоп, штатная магнитола, установлена новая рейка, заменен выжимной сцепление, две карты.
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