Renault Megane

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 74,3 тыс. км

Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
Один владелец.
Эксплуатировалась в Краснодарском крае.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит и застраховать на выгодных условиях.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Renault Megane

Renault Megane

Подержанная, пробег 78,369 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

480 тыс. руб.

Renault Megane

Подержанная, пробег 83,5 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

270 тыс. руб.

Авто, похожие на Renault Megane

Chevrolet Cruze

Подержанная, пробег 68 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

455 тыс. руб.

Volkswagen Golf

Подержанная, пробег 60,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

560 тыс. руб.

Opel Astra

Подержанная, пробег 122 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

490 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале