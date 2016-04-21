Renault Megane Дата публикации: 24.05.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1990 Пробег: 1 тыс. км Цена: 70 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Виталий Телефон:

Комплектация Мультимедиа: радио Отделка салона: ткань Подушки безопасности: водительская Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Центральный замок

Описание

Автомобиль не на ходу, требуется ремонт двигателя. Торг при осмотре автомобиля.