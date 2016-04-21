Renault Megane
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1990
Пробег: 1 тыс. км
Цена: 70 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Виталий
Телефон:
Комплектация
Мультимедиа: радио
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Центральный замок
Описание
Автомобиль не на ходу, требуется ремонт двигателя. Торг при осмотре автомобиля.
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