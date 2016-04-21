Renault Megane

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1990

Пробег: 1 тыс. км

Цена: 70 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Виталий

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: радио

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Центральный замок

Описание

Автомобиль не на ходу, требуется ремонт двигателя. Торг при осмотре автомобиля.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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