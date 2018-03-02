Renault Megane

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 140 тыс. км

Цена: 530 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Идеальное состояние, не бита, не крашена, я хозяин. комплектация BOSE, диски r17, родные стекла, салон кожа, круиз контроль, передние и задние парктроники, bluetooth, безключевой доступ, подогрев зеркал, автоскладывание зеркал, двухзоный климат контроль, 6 ступенчатая коробка, электро ручник, и многое другое, никаких вложений не требует. Сел и поехал. Тонировка круг (кроме лобового), накладки на порогах. Вырезан сажевый фильтр, программно удалён ЕГР и сажевый. Поменяны передние ступечные подшипники, колодки, шаровые, сайлентблоки, рычаги, рулевые наконечники, стойки стабилизатора, ГРМ и помпу поменял 2000 назад. Масло менялось каждые 7000-9000 км. Было одно ДТП снесли мне зеркало, стоит новое нужно покрасить. 26.03.2015 приехала из германии. Я первый хозяин. Торг обоснованный. За машину не стыдно. Причина продажи - авто классом выше.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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