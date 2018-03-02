Renault Megane Дата публикации: 14.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 140 тыс. км Цена: 530 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Идеальное состояние, не бита, не крашена, я хозяин. комплектация BOSE, диски r17, родные стекла, салон кожа, круиз контроль, передние и задние парктроники, bluetooth, безключевой доступ, подогрев зеркал, автоскладывание зеркал, двухзоный климат контроль, 6 ступенчатая коробка, электро ручник, и многое другое, никаких вложений не требует. Сел и поехал. Тонировка круг (кроме лобового), накладки на порогах. Вырезан сажевый фильтр, программно удалён ЕГР и сажевый. Поменяны передние ступечные подшипники, колодки, шаровые, сайлентблоки, рычаги, рулевые наконечники, стойки стабилизатора, ГРМ и помпу поменял 2000 назад. Масло менялось каждые 7000-9000 км. Было одно ДТП снесли мне зеркало, стоит новое нужно покрасить. 26.03.2015 приехала из германии. Я первый хозяин. Торг обоснованный. За машину не стыдно. Причина продажи - авто классом выше.