Renault Megane

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 156,265 тыс. км

Цена: 220 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продаю своего железного коня. Рено Меган. За машиной следил, расходники менял вовремя. Мотор в идеальном состоянии, масло не ест, вообще. Коробка в отличном состоянии. Не хрустит, не выбивает. Ходовка в идеальном состоянии, без стуков и бряканий.
Комплектация:
-Кнопка старт-стоп!
-Кондиционер!
-6 подушки безопасности!
-Гидроусилитель руля!
-Мультируль!
-Регулировка сидения по высоте!
-ABS!
Установлен газ нового поколения (100 км-150 руб). Кто купит-будет доволен! Звонить с 8 до 23.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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