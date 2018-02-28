Renault Megane
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 156,265 тыс. км
Цена: 220 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Продаю своего железного коня. Рено Меган. За машиной следил, расходники менял вовремя. Мотор в идеальном состоянии, масло не ест, вообще. Коробка в отличном состоянии. Не хрустит, не выбивает. Ходовка в идеальном состоянии, без стуков и бряканий.
Комплектация:
-Кнопка старт-стоп!
-Кондиционер!
-6 подушки безопасности!
-Гидроусилитель руля!
-Мультируль!
-Регулировка сидения по высоте!
-ABS!
Установлен газ нового поколения (100 км-150 руб). Кто купит-будет доволен! Звонить с 8 до 23.
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