Renault Megane Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 156,265 тыс. км Цена: 220 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: газ/бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продаю своего железного коня. Рено Меган. За машиной следил, расходники менял вовремя. Мотор в идеальном состоянии, масло не ест, вообще. Коробка в отличном состоянии. Не хрустит, не выбивает. Ходовка в идеальном состоянии, без стуков и бряканий.

Комплектация:

-Кнопка старт-стоп!

-Кондиционер!

-6 подушки безопасности!

-Гидроусилитель руля!

-Мультируль!

-Регулировка сидения по высоте!

-ABS!

Установлен газ нового поколения (100 км-150 руб). Кто купит-будет доволен! Звонить с 8 до 23.