Renault Megane Дата публикации: 13.02.18 Просмотров объявления: 63 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 106 тыс. км Цена: 280 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Бежевый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам Меган в хорошем состоянии. По ходовке не давно менял рулевые наконечники, шаровые, колодки, свечи, масло и все фильтра. Колеса зима + лето. Автомат не пинает, движок масло от замены до замены. ПТС оригинал я хозяин. Два ключа с сигнализацией. Торг у капота.