Renault Megane

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 106 тыс. км

Цена: 280 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Бежевый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам Меган в хорошем состоянии. По ходовке не давно менял рулевые наконечники, шаровые, колодки, свечи, масло и все фильтра. Колеса зима + лето. Автомат не пинает, движок масло от замены до замены. ПТС оригинал я хозяин. Два ключа с сигнализацией. Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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