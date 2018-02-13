Renault Megane
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 106 тыс. км
Цена: 280 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Бежевый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам Меган в хорошем состоянии. По ходовке не давно менял рулевые наконечники, шаровые, колодки, свечи, масло и все фильтра. Колеса зима + лето. Автомат не пинает, движок масло от замены до замены. ПТС оригинал я хозяин. Два ключа с сигнализацией. Торг у капота.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.