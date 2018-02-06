Renault Megane

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 93 тыс. км

Цена: 337 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Бежевый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в отличном состоянии. Все расходники поменяны. Стоит новая зимняя резина. Торг уместен. Обмен приветствуется, ключ в ключ. Все дополнительные вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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