Renault Megane
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 93 тыс. км
Цена: 337 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Бежевый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в отличном состоянии. Все расходники поменяны. Стоит новая зимняя резина. Торг уместен. Обмен приветствуется, ключ в ключ. Все дополнительные вопросы по телефону.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.