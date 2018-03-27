Renault Logan

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 50 тыс. км

Цена: 340 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый металлик

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Логан в отличном состоянии! Кондиционер, гидроусилитель, стекло подъёмники, центральный замок, руль с подлокотник в коже, сигнализации, музыка 350 ватт+сабб! По кузову есть недочёты и пару вмятин, можно вытянуть присоской! Царапины на переднем и заднем бампере + Лобовое стекло под замену, камень прилетел! В остальном без нареканий. Мотор сухой. В салоне не чего не гремит. Ходовая как новый мячик! Машина сочинская, соли не видела!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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