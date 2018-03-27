Renault Logan
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 50 тыс. км
Цена: 340 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый металлик
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Андрей
Описание
Логан в отличном состоянии! Кондиционер, гидроусилитель, стекло подъёмники, центральный замок, руль с подлокотник в коже, сигнализации, музыка 350 ватт+сабб! По кузову есть недочёты и пару вмятин, можно вытянуть присоской! Царапины на переднем и заднем бампере + Лобовое стекло под замену, камень прилетел! В остальном без нареканий. Мотор сухой. В салоне не чего не гремит. Ходовая как новый мячик! Машина сочинская, соли не видела!
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