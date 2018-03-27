Renault Logan Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 50 тыс. км Цена: 340 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый металлик Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Логан в отличном состоянии! Кондиционер, гидроусилитель, стекло подъёмники, центральный замок, руль с подлокотник в коже, сигнализации, музыка 350 ватт+сабб! По кузову есть недочёты и пару вмятин, можно вытянуть присоской! Царапины на переднем и заднем бампере + Лобовое стекло под замену, камень прилетел! В остальном без нареканий. Мотор сухой. В салоне не чего не гремит. Ходовая как новый мячик! Машина сочинская, соли не видела!