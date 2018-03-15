Renault Logan
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 157,8 тыс. км
Цена: 175 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Елена
Описание
Мотор, коробка, ходовая в отличном состоянии, без вложений. За автомобиль не стыдно. Новые: рычаги в сборе, рулевые наконечники, колодки, опорные и ступичные подшипники, ГРМ, ролики, термостат, масло от замены до замены. Сделана химчистка салона. Комплектация с подушкой, кондиционером и передними стеклоподъемниками. Есть жизненные недочёты по кузову. ПТС оригинал, я - 4-й хозяин. Обмен не интересует.
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