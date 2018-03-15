Renault Logan Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 157,8 тыс. км Цена: 175 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Елена Телефон:

Описание

Мотор, коробка, ходовая в отличном состоянии, без вложений. За автомобиль не стыдно. Новые: рычаги в сборе, рулевые наконечники, колодки, опорные и ступичные подшипники, ГРМ, ролики, термостат, масло от замены до замены. Сделана химчистка салона. Комплектация с подушкой, кондиционером и передними стеклоподъемниками. Есть жизненные недочёты по кузову. ПТС оригинал, я - 4-й хозяин. Обмен не интересует.