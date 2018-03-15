Renault Logan

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 157,8 тыс. км

Цена: 175 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Елена

Телефон:

Описание

Мотор, коробка, ходовая в отличном состоянии, без вложений. За автомобиль не стыдно. Новые: рычаги в сборе, рулевые наконечники, колодки, опорные и ступичные подшипники, ГРМ, ролики, термостат, масло от замены до замены. Сделана химчистка салона. Комплектация с подушкой, кондиционером и передними стеклоподъемниками. Есть жизненные недочёты по кузову. ПТС оригинал, я - 4-й хозяин. Обмен не интересует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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