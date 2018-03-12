Renault Logan

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 220 тыс. км

Цена: 170 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Белореченск, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Стекла все родные кроме лобового, двигатель масло не есть, коробка и ходовая в порядке. ПТС родной 2 хозяина. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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