Renault Logan Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 220 тыс. км Цена: 170 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Белореченск, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Стекла все родные кроме лобового, двигатель масло не есть, коробка и ходовая в порядке. ПТС родной 2 хозяина. Торг.