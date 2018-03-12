Renault Logan
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 220 тыс. км
Цена: 170 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Белореченск, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Описание
Стекла все родные кроме лобового, двигатель масло не есть, коробка и ходовая в порядке. ПТС родной 2 хозяина. Торг.
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