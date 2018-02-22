Renault Logan
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 98 тыс. км
Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
1,6 МКПП, 8 клапан, Кондиционер диски r15 Renault . Недавно менялся радиатор, сцепление полностью (диск, корзина), ремень ГРМ все ролики-30000 км назад. продажа хозяином. Торг у капота. Возможен обмен.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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