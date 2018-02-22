Renault Logan

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 98 тыс. км

Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

1,6 МКПП, 8 клапан, Кондиционер диски r15 Renault . Недавно менялся радиатор, сцепление полностью (диск, корзина), ремень ГРМ все ролики-30000 км назад. продажа хозяином. Торг у капота. Возможен обмен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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