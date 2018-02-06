Renault Logan
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 141,7 тыс. км
Цена: 215 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю авто Renault Laguna ll. Год выпуска 2002 , куплена у дилера в мае 2003г.
Являюсь владельцем с сентября 2009 г., ездил мало,(на работу с работу) т. к. в семье не один авто. За 8 лет проехал 50 000 км. Работает всё.
Заменён аккумулятор на новый. Расходники менялись вовремя. Год назад поменян ремень ГРМ и ролики. Коцки на лобовом и кузове (зад. пр. крыло) видны на фото. Менял ключ -карту с доп.опцией "свободные руки". Продаю срочно, т. к. семья растет, приобретаем автомобиль побольше. Все вопросы по телефону.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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