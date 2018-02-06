Renault Logan

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 141,7 тыс. км

Цена: 215 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю авто Renault Laguna ll. Год выпуска 2002 , куплена у дилера в мае 2003г.
Являюсь владельцем с сентября 2009 г., ездил мало,(на работу с работу) т. к. в семье не один авто. За 8 лет проехал 50 000 км. Работает всё.
Заменён аккумулятор на новый. Расходники менялись вовремя. Год назад поменян ремень ГРМ и ролики. Коцки на лобовом и кузове (зад. пр. крыло) видны на фото. Менял ключ -карту с доп.опцией "свободные руки". Продаю срочно, т. к. семья растет, приобретаем автомобиль побольше. Все вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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