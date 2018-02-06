Renault Logan Дата публикации: 6.02.18 Просмотров объявления: 93 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 141,7 тыс. км Цена: 215 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю авто Renault Laguna ll. Год выпуска 2002 , куплена у дилера в мае 2003г.

Являюсь владельцем с сентября 2009 г., ездил мало,(на работу с работу) т. к. в семье не один авто. За 8 лет проехал 50 000 км. Работает всё.

Заменён аккумулятор на новый. Расходники менялись вовремя. Год назад поменян ремень ГРМ и ролики. Коцки на лобовом и кузове (зад. пр. крыло) видны на фото. Менял ключ -карту с доп.опцией "свободные руки". Продаю срочно, т. к. семья растет, приобретаем автомобиль побольше. Все вопросы по телефону.