Renault Logan
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 119 тыс. км
Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 1498 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Другие объявления о продаже Renault Logan
Renault Logan
Подержанная, пробег 33,71 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды