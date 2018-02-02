Renault Logan
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 75 тыс. км
Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам Рено Логан, хорошая комплектация, ГУР, кондиционер, все стекло подъемники, подогрев сидений, АБС, сигнализация с обратной связью. Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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