Renault Logan

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 75 тыс. км

Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам Рено Логан, хорошая комплектация, ГУР, кондиционер, все стекло подъемники, подогрев сидений, АБС, сигнализация с обратной связью. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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