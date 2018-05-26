Renault Laguna

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 138 тыс. км

Цена: 460 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяТурбодилер
Телефон+7 (928) 334-65-48

Описание

Отличный автомобиль Д класса, полная комплектация, Блек Едишен, крашеных элементов нет весь кузов в родной краске-100% ( проверено прибором), сервисная книга со всеми отметками, 1 хозяин (пригонял под заказ из Франции в 2013 году) датчики света и дождя, парктроник, безключевой доступ, навигация, электро ручник, авс, есп, 10 динамиков + сабвуфер, 6 подушек безопасности, климат двухзонный с воздуховодами для задних пассажиров , адаптивный круиз контроль,2 ключа, 2 комплекта резины на дисках (почти новая),3 комплекта ковриков, все стеклоподъёмники, блютуз, салон прогревается феном за 5 минут, прошита под 130 л.с. расход трасса 4-5 л. город 6-7 л. Бака хватает на 1200 км. На 138000 км. Сделано ТО, новые колодки, масла и все фильтра. Заправка только Лукоил. Возможен обмен на Санг Енг Актион дизель(механика) с моей доплатой. Полный бак топлива в подарок.[td#261173]

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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