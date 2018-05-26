Renault Laguna Дата публикации: 2.07.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 138 тыс. км Цена: 460 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Серый Информация о владельце Город Краснодар, Краснодарский край Имя Турбодилер Телефон +7 (928) 334-65-48

Описание

Отличный автомобиль Д класса, полная комплектация, Блек Едишен, крашеных элементов нет весь кузов в родной краске-100% ( проверено прибором), сервисная книга со всеми отметками, 1 хозяин (пригонял под заказ из Франции в 2013 году) датчики света и дождя, парктроник, безключевой доступ, навигация, электро ручник, авс, есп, 10 динамиков + сабвуфер, 6 подушек безопасности, климат двухзонный с воздуховодами для задних пассажиров , адаптивный круиз контроль,2 ключа, 2 комплекта резины на дисках (почти новая),3 комплекта ковриков, все стеклоподъёмники, блютуз, салон прогревается феном за 5 минут, прошита под 130 л.с. расход трасса 4-5 л. город 6-7 л. Бака хватает на 1200 км. На 138000 км. Сделано ТО, новые колодки, масла и все фильтра. Заправка только Лукоил. Возможен обмен на Санг Енг Актион дизель(механика) с моей доплатой. Полный бак топлива в подарок.[td#261173]