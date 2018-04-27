Renault Laguna
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 112 тыс. км
Цена: 595 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Имя: Владимир
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Легкосплавные диски
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Прекрасное состояние
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.