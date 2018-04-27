Renault Laguna

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 112 тыс. км

Цена: 595 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Каменск-Шахтинский, Ростовская область

Имя: Владимир

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Легкосплавные диски

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Прекрасное состояние

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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