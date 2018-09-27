Renault Koleos

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 630 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Белореченск, Краснодарский край

Имя: галина

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Ксенон

Легкосплавные диски

Люк

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Центральный замок

Описание

продам рено колеос 2008г,акп,салон кожа,все интересующие вопросу по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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