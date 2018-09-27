продам рено колеос 2008г,акп,салон кожа,все интересующие вопросу по телефону.

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Имя: галина

Цена: 630 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2008

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