Renault Koleos
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 630 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Белореченск, Краснодарский край
Имя: галина
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Ксенон
Легкосплавные диски
Люк
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Центральный замок
Описание
продам рено колеос 2008г,акп,салон кожа,все интересующие вопросу по телефону.
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