Renault Koleos
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 68,5 тыс. км
Цена: 770 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Срочно! Без торга!Автомобиль в идеальном состоянии! Конец 2013 года по ПТС.Машина вся в родной краске, даже бампера! Салон чистенький! Все стекла оригинал! В марке Renault , Koleos-высший из планки внедорожников! Собран на базе Ниссан Экстрейл ! Коробка , двигатель -всё с Ниссан.
Автомобиль в отличном техническом состоянии! Подключаемый полный привод!
В хорошей комплектации : двухзонный климат контроль, круиз контроль, блютуз -громкая связь, кнопка START -STOP,электронный ручник с кнопки, система помощи при спуске,датчик света и дождя, дополнительная антипробуксовочная система ESP, ABC , подушки безопасности, оригинальный парктроник в круг, безключевой доступ на всех дверях и багажнике, оригинальный БИксенон, подогрев сидений, стеклоподъёмники все авто, электрозеркала с подогревом и системой складывания, мульти-руль, противотуманки перед-зад, форсунки высокого давления омывания фар, салон трансформер, дефлекторы окон, защита картера двигателя, два ключа и т.д.
Новая летняя резина.
В подарок отдам комплект литых дисков с зимней резиной! Любые проверки за Ваш счёт!
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