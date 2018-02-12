Renault Koleos Дата публикации: 12.02.18 Просмотров объявления: 70 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 68,5 тыс. км Цена: 770 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Срочно! Без торга!Автомобиль в идеальном состоянии! Конец 2013 года по ПТС.Машина вся в родной краске, даже бампера! Салон чистенький! Все стекла оригинал! В марке Renault , Koleos-высший из планки внедорожников! Собран на базе Ниссан Экстрейл ! Коробка , двигатель -всё с Ниссан.

Автомобиль в отличном техническом состоянии! Подключаемый полный привод!

В хорошей комплектации : двухзонный климат контроль, круиз контроль, блютуз -громкая связь, кнопка START -STOP,электронный ручник с кнопки, система помощи при спуске,датчик света и дождя, дополнительная антипробуксовочная система ESP, ABC , подушки безопасности, оригинальный парктроник в круг, безключевой доступ на всех дверях и багажнике, оригинальный БИксенон, подогрев сидений, стеклоподъёмники все авто, электрозеркала с подогревом и системой складывания, мульти-руль, противотуманки перед-зад, форсунки высокого давления омывания фар, салон трансформер, дефлекторы окон, защита картера двигателя, два ключа и т.д.

Новая летняя резина.

В подарок отдам комплект литых дисков с зимней резиной! Любые проверки за Ваш счёт!